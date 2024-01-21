Sivasspor As Başkanı Deniz Kızılırmak: 'Hakkımız olan 3 puandı'

Sivas spor'da As Başkan Deniz Kızılırmak, Gaziantep maçı sonrası konuştu. Kızılırmak, "Takımımızı tebrik ediyorum ama hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivas spor sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında kulübün As Başkanı Deniz Kızılırmak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kızılırmak, "Takımımızı tebrik ediyorum ama hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur. Rakip takımın hocasını futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenörüne yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun yüzünden bizim 2 dakikamız da kesildi. Maç 2 dakika daha uzayabilirdi. Bir antrenör oyuncusuna yere yatın, kalkmayın dememeli. Bunlar hoş hareketler değil. Burada futbol var. Futbol oynandı. Dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler oldu. Sivas spor'umuzu tebrik ediyorum. Futbolda tabi ki bir takım uzatmalar, taktikler olur ama bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Gerçek futbol oynansaydı belki daha farklı skorlar olurdu" dedi.

"Sivas'ta Sivaslılara ihtiyacımız var"

Kızılırmak transfer çalışmalarına ilişkin ise, "Gayet güzel çalışmalarımız var. İlerleyen günlerde açıklayacağımız yurtdışından transferlerimiz var. Şu an için bekliyoruz. Sonuçlandığında kamuoyuyla spor camiasıyla paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. İlerleyen günlerde daha güzel bir Sivasspor izleyeceğimizden eminim. Biz puan almaya ve ligin üst sıralarına tırmanmaya devam edeceğiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Taraftarımızı çok seviyoruz, bizi yalnız bırakmasınlar. Burası Sivas. Sivas'ta Sivaslılara ihtiyacımız var, herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - SİVAS