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Sivasspor, Arnavutköy Belediyespor maçı için hazır

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Fode Koita ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.??????? Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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