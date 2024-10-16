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Sivasspor Antrenmanına Kreş Öğrencileri Moral Oldu

Sivasspor Antrenmanına Kreş Öğrencileri Moral Oldu
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Sivasspor, Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanında Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

HATAYSPOR maçının hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, antrenmana ziyarete gelen kreş öğrencileri ile moral buldu.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerimizde Teknik Direktörümüz Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından geçiş oyunları ve duran top çalışmalarına yer verildi. Kırmızı-Beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanı Sivas Çilek Kreş ve Anaokulu'nun minik öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla tanışan minik öğrenciler, keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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