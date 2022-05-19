Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı

DG Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kayserispor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

DG Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Kayserispor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" notu da eklendi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Bayrağı, Sivasspor, gençlik, Mayıs, , Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title