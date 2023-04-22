Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

İdmanın bir bölümünü kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek.