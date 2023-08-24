Sivasspor - Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı
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Trendyol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları ve Passolig kartlarına yükleme işlemleri hakkında bilgi verildi.
Trendyol Süper Ligin 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları, VIP alt 200 lira, maraton alt 150 lira, maraton üst 150 lira, güney alt 120 lira, güney üst 120 lira, misafir tribün 150 lira olarak belirlendi.
Maç biletlerini Passolig kartlarına yüklemek isteyen taraftarların gişelerde yoğunluk yaşanmaması için başvurularını www.passo.com.tr adresinden yapmaları istendi.