Sivasspor - Antalyaspor maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Ligi'nin 3. haftasında oynanacak olan EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Maçın bilet fiyatları ve Passolig kartlarına yükleme işlemleri hakkında bilgi verildi.