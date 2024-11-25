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Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı
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Sivasspor, Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara başladı. Yiğidolar, Kasımpaşa maçının ardından yapılan antrenmanda koordinasyon çalışması ve yarım sahada oyun oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Yiğidolar, ara vermeden Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 7'ye 7 oyun oynayan Yiğidolar, yarım sahada yapılan maçla günü tamamladı. Kasımpaşa maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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