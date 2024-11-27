Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS