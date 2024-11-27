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Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, antrenmanlarına devam ediyor. Takım, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından taktik programlarla idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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