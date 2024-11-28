Sivasspor Antalyaspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, hazırlıklarını tamamlayarak kamp sürecine girdi. Takım, Belek'teki antrenmanında ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS