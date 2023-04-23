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Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, öğleden sonra Antalya'ya gidecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Antalyaspor Sivasspor Spor Haberler

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