Sivasspor, Antalyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, öğleden sonra Antalya'ya gidecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak. - SİVAS