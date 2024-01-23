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Sivasspor, Antalyaspor maçına eksik kadroyla gidiyor

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Sivasspor, Antalyaspor ile yapacağı maç için 7 eksik futbolcuyla Antalya'ya hareket etti.

TSüper Lig'in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi 7 eksik futbolcu ile Antalya'ya gitti.

Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya hareket etti.

Kafilede sakatlığı bulunan Charis Charisis, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, kart cezalısı olan Roman Kvet, ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa ile Clinton N'jie yer almadı.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Sivasspor Antalya Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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