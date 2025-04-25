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Sivasspor, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, SÜPER Lig'in 33'üncü hafta maçında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.

SÜPER Lig'in 33'üncü hafta maçında yarın kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Antrenmanı takımın eski futbolcusu Kadir Bekmezci de takip etti. Hazırlıklarını tamamlayan takım, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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