Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, şut çalışması ve taktik maçı da gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise şut çalışması ve taktik maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.