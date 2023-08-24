Sivasspor, Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, şut çalışması ve taktik maçı da gerçekleştirdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.