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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Antrenmanı eski futbolcu Kadir Bekmezci de takip etti.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Antalyaspor, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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