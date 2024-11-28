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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek'te tamamladı. Takım, antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek'te gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde taktik çalışmalara ağırlık verdi.

Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol, görev yapacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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