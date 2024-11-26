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Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına yoğun kar yağışı altında antrenman yaparak devam etti. Takım, minyatür kale maç ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5v5 minyatür kale maç oynayan Yiğidolar, koşu ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor ile Sivasspor, haftanın açılış maçında 29 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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