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Sivasspor, Antalya maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Antalya maçına hazırlanıyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gidecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Sivasspor Antalya Spor Haberler

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