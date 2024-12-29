Sivasspor Antalya Kampında Kuvvet Çalışmalarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya kampında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaparak sezon hazırlıklarına sürdürdü.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kampın 3. gününde kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor