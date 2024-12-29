Sivasspor Antalya Kampında Kuvvet Çalışmalarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kampın 3. gününde kırmızı-beyazlı futbolcular, fitness salonunda iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.