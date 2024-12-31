Sivasspor Antalya Kampında Çalışmalara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 5. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip idmanda top kapma, pas ve baskı çalışmaları yaptı.

???????Sivasspor akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.