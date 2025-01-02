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Sivasspor Antalya Kampında Antrenmanlarına Devam Ediyor

Sivasspor Antalya Kampında Antrenmanlarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Antalya Belek'teki kampında 7. gün antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketleri ve geçiş oyunlarıyla fiziksel hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bir günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya kampının 7. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo ve geçiş oyunları üzerinde çalışan Yiğidolar, fiziksel çeviklik ve çabukluk antrenmanıyla devam etti. İdman, turnuva formatında yapılan maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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