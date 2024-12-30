Sivasspor Antalya Kampında 4. Günü Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un Antalya'daki kampı devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı, ardından oyun kurma çalışmaları ve taktik maç gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un, Antalya kampı sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampın 4. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyun kurma çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik maç yaparak günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor