Sivasspor Antalya Belek'te Kamp Yapıyor
Trendyol Süper Lig'e verilen arada kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Antalya Belek'te sabah antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Sivasspor, kampın 3. gününde sabah antrenmanında fitness salonunda çalıştı.
Futbolcular, iki grup halinde koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar akşam saatlerinde ise sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ligin 18. haftasını BAY geçirecek Sivasspor, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor