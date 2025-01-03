Sivasspor, Antalya Belek'te Kamp Çalışmalarını Sürdürüyor
Sivasspor, Antalya Belek'teki kampının 8. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı. Dinamik ısınma, eğitsel oyun, pas çalışması ve taktik maçın ardından takım akşam saatlerinde ikinci antrenmanına hazırlık yapacak.
Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya Belek'te gerçekleştirilen kampın 8. gününde, teknik direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, pas çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS