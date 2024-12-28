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Sivasspor, Antalya Belek'te Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Sivasspor, Antalya Belek'te yaptığı antrenmanda şiddetli yağmur altında dinamik ısınma hareketleri ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki takım, pas ve rondo çalışmalarının ardından taktik idman gerçekleştirdi.

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın ikinci gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde şiddetli yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik idmanla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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