Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor
SİVAS - EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından eğitsel oyunlar oynayan Yiğidolar, sınırlı alan oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla günü tamamladı.
Ülkesinin milli takım kampından dönen Aaron Appindangoye çalışmalarda yer aldı. Abdulkadir Parmak, Alaaddin Okumuş ve Eren Kaya ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.