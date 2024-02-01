Üye Girişi
Haberler

Sivasspor, Ankaragücü maçı için hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla hazırlanan Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Sivasspor Ankara Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title