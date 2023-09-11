Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma koşusunun ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalıştı.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.