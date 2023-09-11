Sivasspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer grup ise çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.