Sivasspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazır
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bugün Ankara'ya giderek kampa girecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor