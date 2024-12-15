Sivasspor, Ankara Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, geçiş oyunları ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da takip etti.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS