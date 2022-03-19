Sivasspor, Altay maçına hazır

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Öte yandan sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi. - SİVAS