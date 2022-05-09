Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor Alanyaspor rövanşında Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu rövanşında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final turu rövanşında oynanacak Sivasspor-Alanyaspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 11 Mayıs Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak olan Sivasspor - Alanyaspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Karaoğlan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title