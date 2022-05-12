Sivasspor-Alanyaspor maçının ardından (Rıza Çalımbay)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında rakipleri Aytemiz Alanyaspor'u yenerek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.

Taraftara yaptığı çağrının karşılık bulmasının sevincini yaşadığını dile getiren Çalımbay, "Başta Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da büyük fedakarlık yaptı ve onların sayesinde tribünlerimiz doldu." dedi.

Taraftarla maç oynamanın bambaşka olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"1-0 mağlup durumdayken çok büyük destekle tekrar hücuma geçtik ve gol kazandık. Onun için taraftarın değeri her zaman önemli. Herkes taraftara 12. adam der, benim için birinci adamdır. Ne kadar çok taraftara oynarsak o kadar motive olabiliyorsunuz. Sahanın içerisine gelince de ilk maçta aldığımız galibiyet var, bunun neticesinde oyuncular zaman zaman bunu düşünerek geri çekilebiliyorlar. Ama biz öyle düşünmedik, maçın başında çok iyi şekilde baskı kurduk. İkinci yarının başında da çok iyi baskı kurduk. Alanya takımı gerçekten iyi bir takım ve kaliteli oyunculara sahip bir takım. Öyle kolay kolay pes edecek bir takım değil, zor anlarda yaşadık. Ne olursa olsun iyi mücadele ederek ve golümüzü atarak güzel bir maçı kazandık. Sivasspor'a final hayırlı olsun, önemli olan bunun sonunu çok iyi bir şekilde getirmek."

Komşu şehir takımı Kayserispor ile oynamanın da güzel olduğunu dile getiren Çalımbay, Anadolu takımlarının final oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek Kayserispor'u da tebrik etti.