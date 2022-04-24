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Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

AA - Serhat Zafer - Spor
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Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Sivasspor, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor yarın saat 20.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak ve mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

AA / Serhat Zafer - Spor

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