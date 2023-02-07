Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Sivasspor'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan mesajda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Mesajda, "Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Spor Ahmet Eyüp Türkaslan Yeni Malatyaspor Sivasspor Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.