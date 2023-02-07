Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor Haberleri

Sivasspor, Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan mesajda, Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda, "Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın, ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Yeni Malatyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Spor

Ahmet Eyüp Türkaslan Yeni Malatyaspor Sivasspor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title