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Sivasspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Adana Demirspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Sivasspor, Adana Demirspor ile karşılaşmak için antrenmanlarına başladı. Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Yiğidolar, antrenman programına koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de dün sahasında Hatayspor ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma ile başladı. Ardından 7'ye 7 hedefiz oyun oynayan Yiğidolar, dayanıklılık çalışması ve yarım saha maçla günü tamamladı. Hatayspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor haftanın açılış maçında 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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