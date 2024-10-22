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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Sivasspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takımın antrenmanı ısınma hareketleriyle başlayıp minyatür kale maç ve taktik oyunla sona erdi.

Trendyol Süper Lig 2024-25 Sezonu'nun 10. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından minyatür kale maç yapan Yiğidolar, taktik oyunla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Adana Demirspor ile Sivasspor haftanın açılış maçında 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Sivasspor Antrenman Futbol Güncel Adana sivas Spor

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