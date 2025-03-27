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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışma, ısınma hareketleri ile başladı ve taktik maçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampından dönen Rey Manaj, Garry Rodrigues, Sinan Kaya, Emre Gökay ve Emirhan Başyiğit, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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