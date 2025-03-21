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Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
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Sivasspor, Süper Lig'in 29. hafta maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarda dayanıklılık koşusu ve pas çalışmaları yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde U19 takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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