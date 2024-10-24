Sivasspor Adana Demirspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanlarını tamamladı ve Adana'ya giderek kampa girecek.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra Adana'ya giderek kampa girecek. - SİVAS