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Sivasspor, Abdulkadir Parmak ile yollarını ayırdı

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Sivasspor Kulübü, Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Parmak ile olan profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Sivasspor Kulübü, Abdulkadir Parmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sivasspor'da devre arası transfer çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda takımda beklenen performansı veremeyen Abdulkadir Parmak ile yollar ayrıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Abdulkadir Parmak arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Abdulkadir'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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