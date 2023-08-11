Sivasspor, Aaron Appindangoye ile yeni sözleşme imzaladı

Sivasspor, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sivasspor, 2022-2023 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren futbolcu Aaron Appindangoye ile 1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki Gabonlu savunmacı, kulüp tesislerinde Başkan Vekili Bahattin Eken'in katılımıyla kendisini 1 yıl daha kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS