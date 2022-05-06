Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği

SİVAS (DHA) - Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın 16 bin 229 biletini taraftarlara dağıtmak için satın aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demir Grup Sivasspor'u kulüp tesislerinde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile basına kapalı toplantı gerçekleştiren protokol, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, belediyenin güzel bir uygulamaya imza attığını belirterek, "Güzel bir heyecanı inşallah yaşayacağız. Hakikaten Sivasspor, tarihinde birçok güzellikler yaşattı ama bu seneki Türkiye Kupası yolculuğu ayrı bir heyecan veriyor. Futbolcularımız üzerine düşeni yaptı, hoca üzerine düşeni yaptı, kulüp üzerine düşeni yaptı, artık seyircilerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla ilgili bir mazeret ileri sürenlerin de mazeretleri ortadan kaldırılmış oldu. Bu minvalde inşallah 11 Mayıs'taki Alanyaspor maçında Sivasspor stadyumu hınca hınç olacak. 12'nci adam rolünü en iyi şekilde oynayacağız. Belediyemizi güzel jestinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamlılığının da olacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Ayrıca kentteki Passolig gişelerine ise vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Sabahın erken saatlerinde bilet almaya gelen vatandaşlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.