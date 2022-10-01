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Sivasspor'a moral kahvaltısı

Spor Haberleri

Sivasspor'a moral kahvaltısı

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maç öncesinde moral kahvaltısında bir araya geldi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı sıcak ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda kırmızı-beyazlı ekip Hatayspor maçı öncesi moral depoladı.

Kırmızı-beyazlı ekip bugün kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Hatayspor Sivasspor Spor Haberler

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