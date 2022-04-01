Sivasspor'a Konate ve Camara şoku! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'a Konate ve Camara şoku!

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor'a Konate ve Camara şoku!

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, futbolcular Moussa Konate ile Samba Camara'nın sakatlandığını duyurdu.

Sakatlıklarla ilgili açıklama yapan Ayyıldız, "Futbolcumuz Moussa Konate'ye yapılan kontrollerde; sol ayak bileğinde on ve arka kısmında kemik yapıda sıkışma, yaygın ödem ve dış yan bağlarda hafif seviyeli yırtık tespit edildi. Samba Camara'ya yapılan kontrollerde ise; sol dizinde kemikte ödem oluştuğu görülmüştür. 2 sporcumuzun da tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title