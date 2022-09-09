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Sivasspor'a 31 bin Euro para cezası!

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Sivasspor'a 31 bin Euro para cezası!

DG Sivasspor Kulübü'ne UEFA tarafından 31 bin 500 Euro para cezası verildi.

DG Sivasspor Kulübü'ne UEFA tarafından 31 bin 500 Euro para cezası verildi.

UEFA, Sivasspor Kulübü'ne rekor bir para cezası verdi. Kırmızı-beyazlılara, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin Euro, meşaleler nedeniyle ise bin 500 Euro para cezası verildiği açıklandı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sahamızda oynadığımız Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30.000 EURO, meşaleler nedeniyle ise 1.500 EURO kulübümüze para cezası verilmiştir. Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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