Sivasspor, 9 Yıl Aradan Sonra Süper Lig'e Veda Etti

Sivasspor, 9 Yıl Aradan Sonra Süper Lig'e Veda Etti
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Süper Lig'in köklü takımlarından Sivasspor, bu sezon yaşadığı teknik direktör değişiklikleri ve kötü performans sonucu, 9 yıl aradan sonra yeniden TFF 1'inci Lig'e düştü.

SÜPER Lig'in önemli takımlarından biri olan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında defalarca temsil eden Sivasspor, 3 teknik direktör değişikliği yaptığı sezonda 9 yıl aradan sonra yeniden TFF 1'inci Lig'e düştü.

1967 yılında kurulan ve yıllarca alt liglerde mücadele eden Sivasspor ilk olarak 2004-2005 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de kısa sürede kendisini kabul ettiren Sivasspor 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olma başarısı gösterdi. Yıllarca ligin en önemli takımlarından biri olan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor 2015-2016 sezonunda ligi 17'inci sırada tamamlayarak bir alt lige düştü. Ertesi sezon 1inci Lig'de yeniden şampiyon olan Sivasspor, 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de yeniden iddialı günlerine dönüş yapan Kırmızı-beyazlılar, 2020-2021 sezonlarında ligde gösterdiği başarılarla üst üste iki sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandı. Sivasspor, bu turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülke puanına önemli katkılarda bulundu.

2021-2022 sezonunda başarılı performansını devam ettirerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sivasspor, 26 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.

Sonraki sezonlarda ligde istediği sonuçları alamayan Sivasspor, alt sıralarda lig tamamladı. 2024-2025 sezonuna teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başlayan Sivasspor, ligin 16'ncı haftasında Bodrum FK deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası yollarını ayırdı. Sivasspor bu 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 de mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Uygun'un yerine teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Ancak Erdoğan döneminde de Sivasspor, beklediğini bulamadı. Ara transfer döneminde kadrosunu Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Simic gibi isimlerle güçlendiren Sivasspor, maçlarda istediği sonuçları alamadı. Süper Lig'de Ömer Erdoğan yönetiminde çıkılan 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sivasspor, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti. Bu kez geçmişte önemli başarılar sağladığı eski teknik direktörü Rıza Çalımbay yeniden anlaştı. Çalımbay yönetiminde ilk maçında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Sivasspor moral buldu. Ancak sonrasında oynadığı 9 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyetle 35 puanda kaldı. Umutlarını devam ettirmek için Samsun deplasmanına çıkan kırmızı-beyazlılar, rakibine 1-0 mağlup oldu. 38 puanlı Alanyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kalması sonucu Kırmızı-beyazlılar ligin bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e veda etti. Sivasspor 9 yıl aradan sonra ikinci kez Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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