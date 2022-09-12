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Sivasspor, 6 maçtır galibiyete hasret

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Sivasspor, 6 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından yeni sezonda çıktığı ilk 6 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 kaybetti. 3. haftada Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip 5. haftada da sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Yiğidolar dün de Sivas'ta, İstanbulspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Kırmızı-beyazlı takım, 7. haftada ise deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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