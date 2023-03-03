Sivasspor, 3 puan parolasıyla Karagümrük maçına hazırlanıyor Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor İstanbul Spor Haberler

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