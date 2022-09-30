Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor Spor Haberleri - Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. - Sivasspor 3 puan parolasıyla hazırlanıyor SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek. Spor Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep Hatayspor Sivasspor Spor Haberler

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