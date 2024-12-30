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Sivasspor 2024'te 41 Maçta 16 Galibiyet Aldı

Sivasspor 2024'te 41 Maçta 16 Galibiyet Aldı
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Sivasspor, 2024 yılında 38 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçında toplamda 16 galibiyet elde etti. Takım, Süper Lig'de 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı ve 14 kez kaybetti. Evinde 20 maçta 9 galibiyet alırken, Türkiye Kupası'nda da üst tura yükseldi.

Sivasspor, 38 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası olmak üzere 41 maça çıktığı 2024 yılında 16 galibiyet elde etti.

Sivasspor, 2024 yılında 38'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı. 2 Türkiye Kupası maçını kazanarak üst tura çıkan Sivasspor, 38 Süper Lig maçında sadece 14 kez galibiyet sevinci yaşadı. 14 kez kaybeden Sivasspor 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Yiğidolar, bu süreçte Kayserispor (3), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (2), Pendikspor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor, İstanbulspor, Ankara Keçireöngücü (2), Gaziantep FK, Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarını kazandı. Kırmızı-beyazlılar, 2024 yılında oynadığı Süper Lig maçlarında rakip filelere 47 gol atarken kalesinde 54 gol gördü. 2024 yılında sahasında 20 Süper Lig maçına çıkan Sivasspor, 9 kez kazandı. Evinde 5 kez mağlubiyet alan Sivasspor, 6 maçta da berabere kaldı.

Sivasspor, Türkiye Kupası maçlarında Ankara Keçiörengücü'nü 2 kez mağlup ederken, Konyaspor'a da 1 kez mağlup oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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